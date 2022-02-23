"Сейчас не время": в Белом доме прокомментировали возможную встречу Байдена и Путина

"Сейчас не время": в Белом доме прокомментировали возможную встречу Байдена и Путина

Ведь российский президент контролирует вторжение в Украину.

Сейчас в планы президента США Джо Байдена не входит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность ее проведения в перспективе сохраняется.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Возможность встречи президентов Байдена и Путина сохраняется на тот случай, когда и если они (Россия - ИФ) предпримут деэскалацию ситуации", - заявила Псаки.

Однако сейчас не время, поскольку российский президент контролирует вторжение в Украину, подчеркнула она.

Ранее Псаки сообщала, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не предпримет военных действий (против Украины, - Ред.). Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - заявляла она.

При этом Блинкен объявил об отмене запланированной стрече с Лавровым.

Также читайте Байден пообщался с Кулебой: в МИДе Украины рассказали подробности встречи

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран по европейской безопасности, но только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, Россия продемонстрировала отказ от дипломатии, поэтому сейчас в этой встрече нет смысла" - сказал Блинкен журналистам по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

По словам, Блинкена, он информировал об этом Лаврова в соответствующем письме, все союзники и партнеры поддержали его решение.

Кроме того, США продолжат оказывать Украине оборонную помощь и могут разместить свои войска в Литве, Латвии и Эстонии.

Читайте также:

Джо Байден записал видеообращение, в котором объявил о санкциях против России