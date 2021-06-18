Сейчас остаются действующими: Нуланд сказала, когда США могут ослабят санкции против России

Байден назвал Украину тем государством, в отношении которого в США большие различия с Россией.

Санкции, введенные Соединенными Штатами за агрессию РФ в отношении Украины, будут действовать, пока Москва не изменит поведение в отношении Украины.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью "Радио Свобода".

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", — высказалась заместитель госсекретаря США.

Нуланд подчеркнула, что США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Она добавила, что президент США Джо Байден назвал Украину "страной, в отношении которой имеются большие разногласия с Россией".

"Президент назвал Украину как страну, в отношении которой мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены, как мы и были уже несколько десятилетий, суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы имеем сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", — сказала Нуланд.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита Байдена с Путиным разговаривал с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала о содержании разговора, в том числе в части Украины. В частности, в США заявляют, что "никаких договоренностей об Украине без Украины не может быть".

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