"Сейчас вообще не общаемся": бизнесмен Миндич рассказал об отношениях с Зеленским

Тимур Миндич во время прогулки в городе Герцлия 21.12.25 / © Українська правда

Бизнесмен Тимур Миндич заявил, что сейчас не поддерживает контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, даже в течение всего срока каденции их общение было редким.

Об этом Миндич рассказал в комментарии журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу во время встречи в Израиле.

На вопрос журналиста о том, когда он разговаривал с главой государства, бизнесмен ответил лаконично: «Давно». В то же время он отказался уточнять, идет ли речь о сроке в один месяц, ограничившись тем же словом «Давно».

«Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь. А сейчас вообще не общаюсь. И за все время президентства очень редко общались», — подчеркнул Миндич.

Что предшествовало

Напомним, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Ночью против 10 ноября он уехал из Украины — это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Основанием для выезда, говорят в ГНСУ, стало наличие троих несовершеннолетних детей.

НАБУ подозревает бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, отмывании денег, полученных преступным путем и в незаконном влиянии на Рустема Умерова — эксминистра обороны, действующего секретаря СНБО. Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.

Впоследствии президент Владимир Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому». Против Миндича 17 ограничений введены на три года, а одно лишение государственных наград Украины и других форм празднования бессрочно.

В декабре Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему не назначили залог, ведь нет такой возможности при условии заочного судебного процесса. Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, что это необходимая процедура, чтобы объявить бизнесмена в международный розыск.