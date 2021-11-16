Сейчас все прикованы к Польше, но Украина всегда была актуальна: в Швеции сделали заявление о военных учениях в стране

Сейчас все прикованы к Польше, но Украина всегда была актуальна: в Швеции сделали заявление о военных учениях в стране

Министр обороны поддержал идею военных учений ЕС в Украине.

Швеция может отправить военный контингент в Украину в рамках учебной миссии под руководством Евросоюза.

Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Гультквист в эфире шведского радио Ekot.

По его словам, Швеция поддерживает предложение от стран Балтии по поводу проведения учебной миссии в Украине.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", — высказался шведский министр.

Кроме того, Гультквист отметил, что сейчас из-за кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе все внимание приковано к этой ситуации. А это, по его словам, "может означать, что Украина будет немного в тени", поэтому Швеция хочет выяснить, каким образом она может способствовать безопасности страны.

"Сейчас все взгляды прикованы к Польше и к происходящему на границе, а это может означать, что Украина будет немного в тени. Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой", — добавил Гульквиста.

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