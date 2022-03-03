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Сезон охоты на российских олигархов открыт: в Минюсте США создали специальный отдел

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Сезон охоты на российских олигархов открыт: в Минюсте США создали специальный отдел

Associated Press

Министерство юстиции применит все свои полномочия по аресту имущества физических и юридических лиц, нарушающих санкции.

В министерстве юстиции США создали специальный отдел, который будет заниматься борьбой с избеганием соблюдения санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину.

Об этом заявил генеральный прокурор США Мерик Гарланд, пишет Укринформ.

“Министерство юстиции применит все свои полномочия по аресту имущества физических и юридических лиц, которые нарушают эти санкции. Мы приложим все усилия к расследованию, аресту и преследованию тех, чьи уголовные действия позволяют российскому правительству вести эту несправедливую войну. Скажу прямо: если вы нарушаете наши законы – понесете ответственность”, — сказал Гарланд.

По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, Минюст будет уделять особое внимание состоянию российских олигархов.

“Обратитесь к тем, кто способствует российскому режиму путем коррупции и избежания санкций: мы лишим вас безопасных гаваней и привлечем к ответственности. Олигархи, знайте: мы используем все имеющиеся ресурсы, чтобы заморозить и арестовать ваше уголовное достояние”, — добавила Монако.

В Минюсте добавили, что для выявления фактов избегания санкций и других уголовных злодеяний, вновь созданная оперативная группа будет иметь доступ к современным методикам и технологиям расследования. "В том числе речь идет об анализе данных, отслеживании криптовалюты, иностранных разведывательных источниках, а также информации от регуляторов и партнеров в частном секторе", — резюмировали в ведомстве.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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