"Сферам влияния нет места в XXI веке": ЕС призвал Россию к диалогу без ультиматумов

"Сферам влияния нет места в XXI веке": ЕС призвал Россию к диалогу без ультиматумов

В ЕС подчеркивают, что европейская безопасность неделима.

Европейский Союз призвал Россию к диалогу без ультиматумов и решительно отвергает понятие "сферы влияния", которое пытается продвигать Москва.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, — пишет Укринформ.

"Диалог в соответствии с ключевыми принципами, лежащими в основе европейской безопасности, является способом улучшить безопасность и защитить мир и стабильность на нашем континенте. Такие усилия следует прилагать добросовестно, а не в атмосфере эскалационной риторики и ультиматумов. Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке", — говорится в заявлении.

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В ЕС отмечают, что европейская безопасность неделима: "В этом контексте Евросоюз осуждает продолжение агрессивных действий и угроз России в отношении Украины и призывает РФ к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному участию в диалоге через действующие международные механизмы".

Основные принципы, на которых строится европейская безопасность, закрепленные в Уставе ООН и учредительных документах ОБСЕ, включая Хельсинкский заключительный акт и Парижскую хартию, напоминаются в заявлении. "Они включают, в частности, суверенное равенство и территориальную целостность государств; неприкосновенность границ; воздержание от угроз силой или ее применение; свободу государств выбирать или изменять собственные меры безопасности. Эти принципы не подлежат ни обсуждению, ни пересмотру или перетолкованию. Их нарушение Россией является препятствием. для общего неделимого пространства безопасности в Европе и угрожает миру и стабильности на нашем континенте».

А любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и большую цену для Москвы: "Это включает в себя широкий спектр секторальных и индивидуальных ограничительных мер", — говорится в заявлении.

В ЕС готовы участвовать в укреплении имеющихся механизмов обеспечения военной прозрачности и предсказуемости, а также поддерживать усилия по контролю над вооружениями, в частности в рамках ОБСЕ.

"В этой связи мы призываем Россию к конструктивному сотрудничеству", — резюмировали в ЕС.

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