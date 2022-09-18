"Сгорела от стыда": Арестович рассказал о сожженном автомобиле пропагандиста Киселева и предупредил о новых пожарах в РФ

Арестович решил с иронией отреагировать на этот пожар. Кроме того, он предупредил и о новых возможных возгораниях на территории страны-агрессора.

Об этом заявил советник ОП заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Она (машина – прим.) сгорела от стыда, это же понятно.

Уже и в самой России выпрыгивают от стыда из окон руководители крупных фирм, умирают от сердечных приступов и инсультов. В Белгородской области, говорят, постройки горят от стыда... Очевидно, они будут только усиливаться. И будут гореть от Калининграда до Курил. А уже потом выплачивать репарации и контрибуции Украине за разрушения и убийства", — сказал Арестович.

Отметим, что инцидент с автомобилем Киселева произошел в ночь на 17 сентября в Коктебеле. Сгорели "Ленд Ровер Фрилендер" и гольф-кар, стоявшие у виллы Киселева.

Заметим, официальной информации о поджогах от оккупационного режима нет. Также это не комментирует сам кремлевский пропагандист.

Как сообщалось ранее, в эфире программы пропагандиста Соловьева похвалили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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