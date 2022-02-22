"Шаг агрессии": Шмигаль отреагировал на признание "ЛДНР" и приветствовал приостановку "Северного потока-2"

Премьер отмечает закрытие российского проекта.

Признание Россией "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" – это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так, на действия Москвы отреагировал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем принимать все необходимые меры, чтобы этот шаг агрессии получил решительный ответ. Мы ожидаем ужесточения санкций и военной и экономической помощи. Цивилизованный мир должен дать консолидированный ответ прямо сейчас", — подчеркнул Шмигаль.

Он приветствовал решение Германии о приостановлении сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По словам главы Кабмина, проект должен быть окончательно запрещен. "Наша с вами задача сегодня – быть спокойными и сплоченными. Украинская армия сильна и готова защищать свою землю. Вермо в наших военных, в наше государство и будем едины", — добавил Шмигаль.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска. Уже на следующий день, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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