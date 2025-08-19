"Шаг к миру": Трамп рассказал, о чем договорились после переговоров в Белом доме

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах масштабной встречи в Белом доме, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры стран Европы и генсек НАТО. По его словам, в ходе переговоров обсуждались гарантии безопасности Украины, которые должны предоставить европейские государства в координации с Соединенными Штатами.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены разными европейскими странами в сотрудничестве с США. Все очень позитивно настроены на возможность мира для России и Украины», — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что после завершения переговоров он позвонил по телефону Владимиру Путину и начал подготовку к встрече между российским и украинским лидерами. По его словам, после этой встречи планируется провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского, Путина и Трампа.

Трамп назвал переговоры «очень хорошим и важным первым шагом» до завершения войны. Он также отметил роль вице-президента США Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Виткоффа, координирующих процесс между Украиной и Россией.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

