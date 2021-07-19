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Шаг к преодолению пандемии: госсекретарь США одобрительно отозвался о передаче Украине вакцины Moderna

Шаг к преодолению пандемии: госсекретарь США одобрительно отозвался о передаче Украине вакцины Moderna

Associated Press

Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna.

Передача Украины двух миллионов доз вакцины против коронавируса Moderna, которую производит американская компании, способствует усилиям США в преодолении пандемии COVID-19.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, — говорится в его сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna. Этот шаг способствует усилиям США в преодолении глобальной пандемии COVID-19", — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, вакцина от COVID-19 mRNA-1237, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, эффективна на 94,1%.

По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

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