Шаг к преодолению пандемии: госсекретарь США одобрительно отозвался о передаче Украине вакцины Moderna

Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna.
Передача Украины двух миллионов доз вакцины против коронавируса Moderna, которую производит американская компании, способствует усилиям США в преодолении пандемии COVID-19.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, — говорится в его сообщении в сервисе микроблогов Twitter.
The United States donated two million doses of the Moderna vaccine to Ukraine. This step furthers the US commitment to defeating the global COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/GkWItzqup3— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 18, 2021
"Соединенные Штаты передали Украине два миллиона доз вакцины Moderna. Этот шаг способствует усилиям США в преодолении глобальной пандемии COVID-19", — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, вакцина от COVID-19 mRNA-1237, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, эффективна на 94,1%.
По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.
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