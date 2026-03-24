Шаг к Третьей мировой: Зеленский раскрыл итоги переговоров с США во Флориде

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел детальное обсуждение результатов состоявшихся в Америке дипломатических встреч. Команда переговорщиков доложила о переговорах во Флориде, акцентировав внимание на новых возможностях и существующих трудностях.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Основное внимание в докладах было уделено разработке гарантий безопасности. По словам президента, именно эти механизмы должны стать фундаментом для завершения боевых действий.

«Наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру», — подчеркнул Зеленский.

Примечательно, что во время отчета украинских дипломатов Россия в очередной раз прибегла к террору, запустив по Украине новую волну дронов-камикадзе типа «шахед».

Роль Ирана и планы Кремля

Зеленский отметил, что современная геополитическая ситуация значительно усложнилась из-за войны против Ирана. Этот фактор, к сожалению, придает уверенность российскому режиму, который продолжает дестабилизировать ситуацию в Европе. Россия не только затягивает свою агрессию, но и активно поддерживает иранский режим разведывательными данными.

«Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно останавливать. И это могут сделать только все вместе: Америка, Европа, другие мировые субъекты. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить», — отметил президент.

По имеющейся информации, Кремль уже готовится к новым конфликтам, которые могут вспыхнуть в ближайшие годы в разных частях света.

По результатам совещания глава государства дал ряд поручений команде. В частности, речь идет о максимальной активизации работы с международными партнерами для продвижения содержательной дипломатии. Приоритетными остаются и гуманитарные вопросы, прежде всего обмен военнопленными.

Также Зеленский распорядился проинформировать европейских и канадских партнеров о деталях и результатах состоявшихся во Флориде переговоров.

Переговоры США и Украины — последние новости

Напомним, во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения. Известно, что консультации во Флориде будут продолжаться. В то же время Стив Виткофф заявил о приближении к мирному соглашению.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, в частности, передают разведывательные данные и вооружения в координации с европейскими союзниками.

По его словам, Вашингтон и дальше обеспечивает Украину необходимыми ресурсами для противодействия российской агрессии, а помощь осуществляется в тесном сотрудничестве со странами Европы.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа относительно сравнения поддержки Украины с взаимодействием России и Ирана, Рютте подчеркнул, что эти ситуации не тождественны. Он также отметил, что американская администрация учитывает разные факторы в санкционной политике, в частности в отношении российской нефти.

В частности, генсек НАТО подчеркнул, что представители Белого дома поддерживают постоянный контакт с украинской стороной с целью усиления давления на Россию и продвижения переговорного процесса.