Шаг к вхождению в европейское пространство: Зеленский поблагодарил ЕС за соглашение об "открытом небе"

По словам президента, соглашение позволит нашим гражданам расширить географию путешествий.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за согласие на подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом.
Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.
"Благодарен Совету ЕС и португальском председательству за одобрение соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий", — написал он.
Зеленский подчеркнул, что подписание соглашения станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.
Благодарен @EUCouncil и @ 2021PortugalEU за принятие Соглашения об Общем авиационном пространстве между и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению в единое европейское пространство.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 28, 2021
Напомним, что сегодня Совет ЕС дал добро на подписание трех авиационных соглашений — с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром.