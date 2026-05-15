Шаг отчаяния: зачем Путин срочно летит "на поклон" в Китай вслед за Трампом

Российский диктатор Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом вслед за поездкой в Пекин президента США Дональда Трампа. Главной целью российского «фюрера» станет попытка убедить лидера КНР Си Цзиньпина в том, что Россия по-прежнему сохраняет полный контроль над войной против Украины, а боевые действия якобы развиваются по плану Москвы.

Такое мнение высказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "Еспресо".

«Акт возмездия» после трехдневного перемирия

Аналитик отметил, что Россия намеренно совершила массированную атаку по территории Украины 14 мая, чтобы продемонстрировать свою несговорчивость после трехдневного перемирия, инициированного Дональдом Трампом на 9, 10 и 11 мая.

«Многие надеялись, что перемирие продлится какой-то период времени. Сейчас уже понятно, что Россия оттянула тот момент, когда она собиралась внести этот “акт возмездия” за унижение относительно парада. Те, кто надеялся в Европейском Союзе, что война идет до окончания, все еще ошибаются», - подчеркнул Шлинчак.

По его словам, Путин принял окончательное решение продолжать войну и максимально завинчивать гайки внутри РФ. Именно с этим месседжем он направляется в Пекин, надеясь сохранить экономическую и политическую поддержку своего мощного союзника.

«Китай может надавить на Россию с тем, чтобы Россия, если и не подписывала мирный договор, по крайней мере шла на остановку боевых действий. Поэтому и Украине, и европейцам важно дипломатично проработать эту историю и вести с Китаем диалог о возможном прекращении огня», - добавил эксперт.

Дипломатические маневры и страхи Кремля

Напомним, что международные аналитики уже окрестили май месяцем большой геополитики, поскольку Пекин будет принимать лидеров США и России с разницей всего в несколько дней. По информации западных медиа, визит Путина в Китай запланирован на 20 мая. Эта поездка станет его первым зарубежным вояжем в этом году, лишний раз подчеркивающим критическую зависимость Москвы от Пекина в условиях жестких западных санкций.

Однако позиции российского лидера сейчас кажутся не лучшими. Зарубежная пресса отмечает, что Путин очень нервно наблюдает за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином. Его стремление играть роль геополитического гиганта терпит крах, ведь война в Украине перестала быть приоритетом номер один для США, которые сосредоточились на переговорах по Ирану.

Более того, последний разговор Путина с Трампом откровенно разочаровал главу Кремля: президент США жестко посоветовал ему сосредоточиться на прекращении войны с Украиной, отклонив российские предложения по иранскому урану. Заявление Кремля о срочном визите в Пекин на фоне потепления американо-китайских отношений, по мнению западных журналистов, напоминает скорее отчаянную попытку России напомнить о собственной значимости.

