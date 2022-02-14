"Шаг к стабилизации обстановки": у Путина заявили, что может помочь переговорам по "гарантиям"

"Шаг к стабилизации обстановки": у Путина заявили, что может помочь переговорам по "гарантиям"

В Кремле заявляют об "озабоченности".

Официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки".

Такое мнение высказал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По его словам, это помогло бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, послы стран-членов НАТО собираются в штаб-квартире Североатлантического союза. Они будут обсуждать возможное наступление России. Кстати, в Соединенных Штатах предполагают, что это может произойти на этой неделе. На фоне того, что кризис безопасности достигает критической отметки, послы готовы были экстренно собраться и накануне, ведь ситуацию считают тревожной. Но в то же время еще не роковой. Именно поэтому не стали срочно менять свои планы.

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