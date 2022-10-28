"Шальная пуля": в Крыму убили российскую пропагандистку

По данным росСМИ, пропагандистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая.
На полигоне в аннексированном Крыму застрелили российскую пропагандистку Светлану Бабаеву.
По данным российских СМИ, глава регионального подразделения медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе Бабаева погибла из-за несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов во время занятий военно-спортивной стрельбой.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян уже отреагировала на смерть коллеги.
"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Светлана, Светлана, как же так", – отметила Симонян.
Непосредственный начальник Бабаевой известный пропагандист и гендиректор "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подтвердил смерть подчиненной.
Киселев отметил, что погибшая "остро болела за Россию".
"Рвалась "за ленту", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…", — приводит пресс-служба слова гендиректора "России Сегодня" Киселева.
Пропагандистка Светлана Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство "РИА Новости" в Великобритании, а в 2008-2012 годах являлась шеф-редактором корпункта агентства в США.
Также она работала заместителем главного редактора газеты "Московские Новости", шеф-редактором журнала "Профиль". В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию "Газеты.Ru". После этого она работала в российской государственной медиакомпании "Россия Сегодня".
Напомним, 23 октября вблизи оккупированного Донецка ранили пропагандиста РФ Семена Пегова.
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