"Шальная пуля": в Крыму убили российскую пропагандистку

На полигоне в аннексированном Крыму застрелили российскую пропагандистку Светлану Бабаеву.

По данным российских СМИ, глава регионального подразделения медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе Бабаева погибла из-за несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов во время занятий военно-спортивной стрельбой.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян уже отреагировала на смерть коллеги.

"Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Светлана, Светлана, как же так", – отметила Симонян.

Непосредственный начальник Бабаевой известный пропагандист и гендиректор "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подтвердил смерть подчиненной.

Киселев отметил, что погибшая "остро болела за Россию".

"Рвалась "за ленту", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…", — приводит пресс-служба слова гендиректора "России Сегодня" Киселева.

Пропагандистка Светлана Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство "РИА Новости" в Великобритании, а в 2008-2012 годах являлась шеф-редактором корпункта агентства в США.

Также она работала заместителем главного редактора газеты "Московские Новости", шеф-редактором журнала "Профиль". В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию "Газеты.Ru". После этого она работала в российской государственной медиакомпании "Россия Сегодня".

Напомним, 23 октября вблизи оккупированного Донецка ранили пропагандиста РФ Семена Пегова.

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