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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Шаман, Джигурда, Куклачев и другие: Зеленский ввел санкции против российских артистов

Российские артисты и китайские фирмы попали под новые санкции Украины за содействие агрессии Кремля.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел новые санкции против физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии против Украины. Под ограничения попал ряд российских артистов и китайских предприятий.

Соответствующие указы №246/2025 и 247/2025 опубликованы на сайте главы государства.

В первый указ Зеленского о санкциях попали 20 человек. Среди них, в частности:

  • певец Никита Джигурда,

  • певец Николай Расторгуев,

  • певец Александр Розенбаум,

  • певец Игорь Сукачев,

  • певец Ярослав Дронов (Шаман),

  • кинорежиссер Егор Кончаловский,

  • кинорежиссер Александр Панкратов-Черный,

  • артист-дрессировщик Юрий Куклачев,

  • шоумен Оскар Кучера,

  • артисты балета Сергей Полунин и Николай Цискаридзе,

  • фехтовальщица Софья Большая.

Что предусматривают санкции против артистов из РФ?

Санкции против российских артистов предусматривают лишение государственных наград Украины, блокировку активов и предотвращение выведения капиталов за пределы государства.

Часть санкций бессрочна, а срок остальных составляет 10 лет.

Санкции против компаний из РФ и Китая

Во втором указе Зеленского о санкциях содержится перечень из 39 физических и 60 юридических лиц. Это компании с регистрацией в России и Китае. Среди них такие фирмы:

  • «Бэйцзин Эвиэйшн энд Аэроспейс Сянхуэй Текнолоджи Ко. Лтд» (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd),

  • «Рю Цзинь Мешинери Ко. Лтд» (Rui Jin Machinery Co. Ltd),

  • «Чжонфу Шэньин Карбон Фибер Синин Ко. Лтд» (Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd) и другие.

Напомним, 11 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.

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