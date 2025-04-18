Шаман, Джигурда, Куклачев и другие: Зеленский ввел санкции против российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел новые санкции против физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии против Украины. Под ограничения попал ряд российских артистов и китайских предприятий.

Соответствующие указы №246/2025 и 247/2025 опубликованы на сайте главы государства.

В первый указ Зеленского о санкциях попали 20 человек. Среди них, в частности:

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певец Никита Джигурда,

певец Николай Расторгуев,

певец Александр Розенбаум,

певец Игорь Сукачев,

певец Ярослав Дронов (Шаман),

кинорежиссер Егор Кончаловский,

кинорежиссер Александр Панкратов-Черный,

артист-дрессировщик Юрий Куклачев,

шоумен Оскар Кучера,

артисты балета Сергей Полунин и Николай Цискаридзе,

фехтовальщица Софья Большая.

Что предусматривают санкции против артистов из РФ?

Санкции против российских артистов предусматривают лишение государственных наград Украины, блокировку активов и предотвращение выведения капиталов за пределы государства.

Часть санкций бессрочна, а срок остальных составляет 10 лет.

Санкции против компаний из РФ и Китая

Во втором указе Зеленского о санкциях содержится перечень из 39 физических и 60 юридических лиц. Это компании с регистрацией в России и Китае. Среди них такие фирмы:

«Бэйцзин Эвиэйшн энд Аэроспейс Сянхуэй Текнолоджи Ко. Лтд» (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd),

«Рю Цзинь Мешинери Ко. Лтд» (Rui Jin Machinery Co. Ltd),

«Чжонфу Шэньин Карбон Фибер Синин Ко. Лтд» (Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd) и другие.

Напомним, 11 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пророссийских пропагандистов.