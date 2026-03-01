Шанс для Трампа: как договоренность Вашингтона и Пекина может принудить Кремль к миру в Украине

Валерий Чалый / © Голос Америки

Реклама

У Соединенных Штатов Америки сейчас есть возможность закончить сразу две войны — в Украине и Иране, и ключ к этому урегулированию заключается в договоренности между Вашингтоном и Пекином.

Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый написал в Facebook.

«США уверяют КНР, что не будут продолжать дальше в Иране в обмен на давление Пекина на Кремль, чтобы там воспользовались возможностью остановиться по линии фронта в Украине», — наметил дипломат возможный сценарий.

Реклама

По словам Чалого, Кремль, «выглядящий очень слабым и бессильным на фоне атаки на его союзника — режим аятоллы, должен выбирать». И эта опция, считает дипломат, реальный шанс.

«ЕС это очевидно вынужден будет принять и поддержать и проведет переговоры с Израилем. ОАЭ, Бахрейн, Катар и другие страны региона, включая Саудовскую Аравию, не будут уже против. А некоторые даже очень обрадуются. Турции, Азербайджану, всей Средней Азии новая многомиллионная волна беженцев тоже не нужна», — написал он.

После этого, пишет он, Украина могла бы получить перемирие.

«Вроде бы с геополитической точки зрения неплохо. И все сохраняют лицо. И мир возвращается. И Дональд Трамп сразу остановил две войны, которые могли выйти на уровень региональных… Вот только нет уверенности, что большие страны мыслят уже теперь такими категориями. Ящик Пандоры уже, к сожалению, открыт…» — добавил диломат.

Реклама

Что известно о «дедлайнах» Трампа

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы сообщило, что Дональд Трамп поставил дедлайн на мир в Украине. По информации собеседников издания, администрация Белого дома стремится заключить соглашение до 4 июля — это дата празднования 250-летия независимости США.

В то же время, как заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, Соединенные Штаты не называли никаких дедлайнов для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда Трампа не выдвигала Украине никаких ультиматумов по поводу остановки военной помощи или срочного окончания войны.