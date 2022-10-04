Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шансов на мир нет: Бербок высказалась о переговорах Украины с Кремлем

Дата публикации
Просмотры
1354
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шансов на мир нет: Бербок высказалась о переговорах Украины с Кремлем

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок считает, что пока нет шансов на то, что переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины.

По словам дипломатки, предложения российского президента-диктатора Владимира Путина противоположны миру.

Об этом Бербок сказала в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

"Его (Путина — Ред.) предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", — подчеркнула немецкая министерша.

Бербок отметила: в течение более семи месяцев войны разные страны и международные организации обращались к главе Кремля с просьбой прекратить бомбардировку. Впрочем, в ответ он совершал "новые зверства".

Кстати, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не с диктатором Путиным.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никакого смысла вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. Переговоры возможны, но с новым президентом страны, "который будет более адекватно оценивать реальность".

Читайте также:

Ермак встретился с польским президентом Анджеем Дудой и поблагодарил его за поддержку Украины

Ермак встретился с польским президентом Анджеем Дудой и поблагодарил его за поддержку Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация