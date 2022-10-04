Шансов на мир нет: Бербок высказалась о переговорах Украины с Кремлем

Немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок считает, что пока нет шансов на то, что переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины.

По словам дипломатки, предложения российского президента-диктатора Владимира Путина противоположны миру.

Об этом Бербок сказала в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

"Его (Путина — Ред.) предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", — подчеркнула немецкая министерша.

Бербок отметила: в течение более семи месяцев войны разные страны и международные организации обращались к главе Кремля с просьбой прекратить бомбардировку. Впрочем, в ответ он совершал "новые зверства".

Кстати, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не с диктатором Путиным.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никакого смысла вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. Переговоры возможны, но с новым президентом страны, "который будет более адекватно оценивать реальность".

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