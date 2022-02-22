"Шансы на дипломатию снизились": президент Чехии Земан отреагировал на признание Россией ОРДЛО

Россия увеличила риск военного конфликта.
Президент Чехии Милош Земан отреагировал на признание Россией ОРДЛО.
Об этом идет речь на официальном сайте президента Чехии.
"Президент республики Милош Земан заявляет, что введение российских войск на территорию сепаратистских республик в Донецке и Луганске увеличивает риск военного конфликта и, напротив - снижает шансы на дипломатическое разрешение проблемы", — говорится на сайте президента Чехии.
Также МИД Чехии решительно осудил решение России признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Это явное нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года. После незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году это еще один шаг, которым Российская Федерация долго топтала фундаментальные принципы международного законодательства и собственные обязательства по территориальной целостности Украины", – отметили в МИДе Чехии.
Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан считал "глупостью" решение Российской Федерации по включению Чешской Республики в перечень "недружественных" стран.
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