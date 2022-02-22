"Шансы на дипломатию снизились": президент Чехии Земан отреагировал на признание Россией ОРДЛО

Россия увеличила риск военного конфликта.

Президент Чехии Милош Земан отреагировал на признание Россией ОРДЛО.

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Об этом идет речь на официальном сайте президента Чехии.

"Президент республики Милош Земан заявляет, что введение российских войск на территорию сепаратистских республик в Донецке и Луганске увеличивает риск военного конфликта и, напротив - снижает шансы на дипломатическое разрешение проблемы", — говорится на сайте президента Чехии.

Также МИД Чехии решительно осудил решение России признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Это явное нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года. После незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году это еще один шаг, которым Российская Федерация долго топтала фундаментальные принципы международного законодательства и собственные обязательства по территориальной целостности Украины", – отметили в МИДе Чехии.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан считал "глупостью" решение Российской Федерации по включению Чешской Республики в перечень "недружественных" стран.

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