Шантаж Орбана не сработал: Украина получит 90 млрд евро от ЕС, несмотря на "блокаду" Венгрии

Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокировку со стороны Венгрии.

Об этом, как сообщает «Европейская правда» из Брюсселя, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершению саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.

«Заем остается заблокированным, поскольку один лидер (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ред.) не придерживается своего слова. Но позвольте мне повторить, что я уже сказала в Киеве. Мы это выполним так или иначе», — заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что решение о предоставлении кредита в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро было принято Европейским Советом в декабре 2025 года.

«Было одно условие — условие, что три страны (Венгрия, Словакия, Чехия — „ЕП“) не будут участвовать в займе. Это условие было исполнено. Так что давайте четко определим нашу позицию», — отметила президент Еврокомиссии.

Еврочиновница констатировала, что перед ЕС «стоят сложные задачи».

«Но сегодня мы укрепили нашу решимость. Это был очень хороший Европейский Совет», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС начался «бунт» против премьера Венгрии

Ранее мы писали о том, что отношения между Киевом и Будапештом обострились из-за открытого шантажа венгерского премьера Виктора Орбана, который блокирует 90 миллиардов евро помощи для Украины. Эксперты отмечают, что он блокирует инициативы для Украины ради своих предвыборных рейтингов. В свою очередь, европейские лидеры расценивают такое поведение как измену и впервые всерьез обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС. На фоне политического давления Будапешт предпринимает радикальные шаги, незаконно удерживая украинские активы и создавая образ «внешнего врага» при поддержке кремлевских технологов.

Венгрия заблокировала помощь ЕС для Украины, Словакия присоединилась

Попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась громким провалом из — за совместного демарша Венгрии и Словакии. Будапешт и Братислава открыто используют право вето как инструмент давления на Брюссель и Киев. Они требуют немедленно отремонтировать нефтепровод «Дружба», который, по заявлениям украинской стороны, был поврежден в результате российского авиаудара еще в январе. Специальная миссия ЕС находится в Киеве и ожидает разрешения посетить место повреждения трубы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддержал позицию Виктора Орбана, заявив, что именно Братислава «платит цену за эту ситуацию» и в ультимативной форме потребовал от Украины допустить их инспекторов к нефтепроводу.