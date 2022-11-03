Шантаж Путина провалился: как Россию заставили вернуться к "зерновому соглашению"

Путину напомнили, что Россия не является настоящим хозяином в Черном море.

Президент России Владимир Путин вернулся к выполнению зернового соглашения, из которого Кремль вышел после атаки беспилотников на корабле Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. 3 ноября ожидается прохождение через "зерновой коридор" в Черном море 8 судов с украинской аграрной продукцией.

В Кремле объясняли приостановку соглашения тем, что Украина якобы использовала "зерновой коридор" для атаки на Севастополь. Но когда стало ясно, что Турция готова обеспечить безопасность украинским зерновозам даже без участия России, Путин поспешил отыграть назад. 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов по "зерновому коридору" из Украины возобновлено после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.

ТСН.ua разбирался, как Владимир Путин за короткое время вынужден полностью изменить позицию и согласиться на условия Турции.

Украина опровергла ложь Путина о "зерновом коридоре"

В Кремле объяснили, что якобы получили от Украины гарантии ненападения на свои военные корабли. Однако в МИД Украины заверили, что никаких дополнительных гарантий Путину не давали.

Подробно заявление Путина опроверг пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях.

"Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения. Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности. Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", — заявил Николенко.

Дипломат отметил, что Москва вернулась к зерновому соглашению "благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана".

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок", — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский шантаж ни к чему не привел.

"Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И всякий раз, когда мир не поддается шантажу, агропродукция дешевеет. А если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса", — заверил Зеленский.

Эрдоган показал, как нужно разговаривать с Кремлем

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил, что Путин был вынужден изменить свое решение из-за жесткой позиции Эрдогана.

"Очень показательный урок, мастер-класс западным лидерам дал Эрдоган, как надо разговаривать с этим ублюдком. Они заявляли, что выходят из зерновой сделки, на всех каналах рассказывали, как они будут уничтожать порт в Одессе, в Очакове, торпедировать корабли. И вот Путин, жалобно виляя хвостиком, заявляет, что они возобновляют зерновой договор. Очень подействовал разговор с Эрдоганом", — подчеркнул он.

Эксперт назвал показательным, что все решения и заявления публично шли через министров обороны Турции и России.

"Турки напомнили, кто хозяин в Черном море, что может турецкий флот сделать с российским при попытке помешать зерновому договору", — объяснил Пионтковский.

Военный эксперт Петр Черник также отметил роль Китая в возобновлении зерновой сделки. По его словам, "Эрдоган и Си Цзиньпинь очень серьезно и уверенно давили на своего коллегу по тираническому цеху Владимира Путина".

"Свыше 400 млн человек кормятся с украинского зерна. На эту минуту мы экспортировали в пределах 9 млн тонн различного продовольствия — это четверть нашего экспортного потенциала. Планета Земля нуждается в наших продуктах. В первую очередь — африканский континент, где колоссально растут интересы Китая. Китаю не нужно, чтобы там начинались голодные бунты. То же касается и Ближнего Востока — некоторые страны на 90% зависят от украинской муки", — подчеркнул Черник.

По его словам, "Путин уже не тот и Российская Федерация уже не та – это уже далеко не второй геополитический игрок планеты, которым он себя считал".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию с "зерновым соглашением", отметил, что путь к "умиротворению" агрессора возможен через демонстрацию силы.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", — написал советник руководителя ОПУ.

В соцсетях высмеяли демарш России

Пользователи соцсетей активно обсуждают кардинальное изменение позиции Путина. ТСН.ua собрал некоторые шутки и мемы по поводу "зернового соглашения".

Восстановление россией зерновой сделки – это яркий пример того, что россия не является сильным игроком на политической арене мира.



Взаимодействие от похвалы России является vived example of factor, что Россия не является сильным игроком в мире политических областей. pic.twitter.com/FfXpSMUjuy — ꑭАндрей (@99_andriy_) November 2, 2022

Произошла утечка видео из переговорной комнаты, где Эрдоган убеждал пути вернуться к «зерновой инициативе»



Аааа, так вот почему пукин сидит только за длинными столами pic.twitter.com/TnyeGBQiq5 — CORONAVIRYS ☢️ODESSA (@Odessa8436) November 2, 2022

Что говорит путинская пропаганда:

1. Удар по кораблям ЧФ нанесла Британия

2. Поэтому Россия вышла из зерновой сделки

3. И требовала гарантий

4. Гарантии дала не Британия, а Украина

5. Которой верить нельзя

6. Поэтому Россия вернулась в сделку



Всё логично, нет? – Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 2, 2022

Немного документалки и зерновой сделки pic.twitter.com/xfGqWuGJw5 — Info (@Info53917080) November 2, 2022

лучший комментарий относительно "выхода России из зерновой сделки" -

если потопить весь ЧФ РФ то сделка будет просто не нужна — Шалена Миссия (@dneprlena) October 30, 2022