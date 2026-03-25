Шантаж США: Зеленский раскрыл новую тактику России

Зеленский заявил о попытке шантажа США со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пыталась оказывать давление на Соединенные Штаты, используя разведывательную информацию, связанную с Ираном.

Об этом говорилось в интервью Reuters.

По словам главы государства, Москва предлагала прекратить передачу военных разведданных Тегерану в обмен на то, чтобы Вашингтон ограничил обмен развединформацией с Украиной.

«У меня есть данные нашей разведки, которые свидетельствуют, что Россия действует именно так и фактически говорит: „Мы не будем передавать информацию Ирану, если Америка перестанет делиться разведданными с Украиной“. Это шантаж», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у украинской разведки есть неопровержимые доказательства продолжения сотрудничества России с Ираном, однако деталей не раскрыл.

Российские компоненты в иранских БпЛА

Также президент отметил, что в иранских беспилотниках, применяемых при атаках на американские объекты и союзников США на Ближнем Востоке, обнаруживали компоненты российского происхождения.

Зеленский подчеркнул, что Украина, которая с 2022 года регулярно подвергается атакам дронами «Шахед», сейчас делится опытом противодействия таким угрозам со странами Персидского залива, в частности Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Киев также рассчитывает на заключение долгосрочных договоренностей с партнерами региона, которые могут помочь профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков или усилить систему ПВО необходимыми ракетами.

