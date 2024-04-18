Шарль Мишель подчеркнул, что поставки оружия в Украину должны стать вопросом дней

В ходе дискуссии, посвященной Украине, лидеры ЕС пришли к выводу, что в текущей ситуации Евросоюз не нуждается в много словах, но должен выполнять свои обещания, поскольку Украина немедленно нуждается в оружии. Так что поставки такого оружия – это вопрос не месяцев, но следующих дней и недель.

Об этом по итогам первого дня работы европейского саммита, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет Укринформ.

«Доставление такой помощи (для Украины – ред.) – это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполняли свои обещания. Могу заверить, что все участники, все заинтересованные стороны делают все возможное и прилагают усилия, чтобы ускорить этот процесс. В очень короткое время мы повысили наше оборонное производство и промышленный потенциал. Но этого недостаточно. Мы должны сделать больше, и, если возможно использовать то, что уже есть, особенно системы противовоздушной защиты», — отметил президент Евросовета.

Также читайте Нам всем сейчас нужно переиграть Путина в решимости — Зеленский

Он отметил, что во время встречи лидеры стран ЕС снова обнаружили единство, в частности, в поддержке Украины. Они, как всегда, имели возможность выслушать послание президента Украины Владимира Зеленского.

«Два пункта чрезвычайно важны. Первый: нам не нужно так много слов, поскольку они (украинцы) нуждаются в большем военном оборудовании. Мы имели очень хорошую дискуссию по этому поводу. Мы поняли, что страны-члены, особенно те, у которых есть соответствующие способности и мощности, — для них важно предоставить Украине больше противовоздушных систем, больше боеприпасов», — сказал Шарль Мишель.

Вторым важным выводом после дискуссии по Украине, по его убеждению, является поддержка украинской «формулы мира», особенно накануне мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии в июне текущего года.

«Эта встреча очень важна, чтобы привлечь международное сообщество, со всеми странами по всему миру, особенно — с Глобального юга, с целью скоординировать точки зрения при участии ЕС в этой встрече в Швейцарии. Мы очень решительно настроены поддерживать Украину. Мы не недооцениваем действующие вызовы и осознаем, что у рас есть ответственность за действия», — подчеркнул президент Европейского совета.

«Хочу также подчеркнуть, что Владимир Зеленский просил нас сделать все возможное, чтобы попытаться убедить Соединенные Штаты оказать больше поддержки, включая финансовую помощь, которую ожидает Украина», — добавил Шарль Мишель.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Чернигову 17 апреля и упрекнул партнеров за нерешительность в противодействии российскому террору.

Читайте также: