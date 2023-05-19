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Шарль Мишель подтвердил, что на саммите G7 будут говорить о F-16 для Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Шарль Мишель подтвердил, что на саммите G7 будут говорить о F-16 для Украины

Президент Совета ЕС / Фото: Associated Press

Глава Совета ЕС Шарль Мишель подтвердил, что на саммите G7 в Японии лидеры "Большой семерки" будут говорить об истребителях F-16 в Украину.

Снабжение истребителей F-16 в Украину станет одной из тем саммита G7 в японской Хиросиме, который состоится 19-21 мая.

Это подтвердил президент Евросовета Шарль Мишель, сообщает Handelsblatt.

В своем выступлении он подтвердил поддержку Украины со стороны Европейского Союза: "В ЕС мы упорно трудимся, чтобы дать Украине то, что ей нужно".

Кроме того, незадолго до начала саммита G7 в Хиросиме президент Совета ЕС Шарль Мишель отметил стремление ЕС к хорошему сотрудничеству с Китаем. По словам Мишеля, Европейский Союз хочет поддерживать стабильное и конструктивное сотрудничество со страной и одновременно призывает Китай серьезно отнестись к своей роли посредника.

"Мы призываем Китай побуждать Россию прекратить военную агрессию", — сказал Мишель.

Саммит G7 в Хиросиме: что известно

На саммите, который продлится с 19 по 21 мая, ожидается отдельное заявление о войне, которое РФ развязала против Украины. В ней лидеры "Большой семерки" планируют решительно осудить войну, которую начала Россия, и пообещать нашему государству мощную экономическую помощь, в которой нуждается Украина.

Кроме того, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите глав стран G7 будут сделаны конкретные шаги для того, чтобы усилить изоляцию РФ.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки" (G7).

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Дата публикации
Просмотры
308
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