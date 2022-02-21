Шарль Мишель: признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" — это грубое нарушение международного права и Минских соглашений

Мишель подчеркнул, что ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение президента страны-агрессора Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и Минских соглашений".
Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter.
"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют на это единством, твердостью и решительностью", — написал Мишель.
Напомним, президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать ОРДЛО нарушает международное право, а в Европе уже обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.
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