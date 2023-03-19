Шарлете С.М.: министр образования допустил ошибку в заявлении об отставке (фото)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в собственноручно написанном заявлении об отставке допустил ошибку в написании собственной фамилии.

Об этом свидетельствует фотография бумажного заявления министра, которую опубликовал в Сети председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Так, пока действующий глава МОН вместо того, чтобы написать "министра образования и науки Шкарлета", написал "Шарлете".

Однако заявление об отставке написано от руки, так что, возможно, в конце фамилии у Шкарлета просто вышла такая буква "а". Однако трудно не заметить пропущенную в слове букву "к".

Фото с Facebook-страницы Руслана Стефанчука

Напомним, накануне появилась информация, что Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования. 18 марта это подтвердил премьер Денис Шмыгаль, анонсировавший ряд кадровых перестановок в правительстве на следующей неделе.

Не исключено, что Минобразования Украины может возглавить директор Малой академии наук Оксен Лисовый, уже почти год воюющий на фронте.

Отметим, что в сентябре 2020 года нравственный комитет Нацагентства по вопросам качества образования нашел плагиат в трех научных работах Шкарлета, а именно 87,4% "заимствованных" материалов. Сам министр это опроверг.

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