Шатдаун близко: вероятность прекращения работы правительства США оценивают в 85%

Белый дом / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки рискуют впервые с 2018 года допустить шатдаун — временное прекращение работы правительственных институтов из-за отсутствия одобренного финансирования после завершения фискального года 30 сентября.

Как пишет BBC, в Конгрессе, несмотря на большинство республиканцев в обеих палатах, возникла потребность в межпартийном компромиссе, поскольку для принятия бюджетных законов в Сенате требуется 60 голосов.

Политический тупик

Конфликт обостряется из-за принципиальных позиций обеих партий:

Реклама

Демократы отказываются голосовать за предложенные оппонентами законы, требуя увеличения финансирования государственной программы здравоохранения Medicaid.

Республиканцы не хотят идти на уступки, особенно после призыва президента Дональда Трампа к своей партии не подвергаться давлению. Трамп признал, что не знает, как избежать шатдауна в такой ситуации.

Обе стороны рассчитывают, что избиратели будут возлагать вину за прекращение работы ведомств на оппонентов.

Ожидание рынка

Polymarket. / © Фото из открытых источников

В то же время на фоне политической неопределенности на платформе для ставок Polymarket вероятность шатдауна оценивают уже в 85%.

Стоит напомнить, что последний раз правительство прекращало работу 7 лет назад, при первой каденции Трампа. Тот шатдаун был рекордным в истории страны – на его преодоление ушло 36 дней.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Гегсет решил созвать экстренное совещание сотен американских генералов на следующей неделе, чтобы обсудить Национальную оборонную стратегию страны.

Реклама

Как объясняет Bloomberg, спешка связана с угрозой "шатдауна" - прекращения государственного финансирования. Это происходит на фоне завершения финансового года.