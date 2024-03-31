Шефир прокомментировал свое увольнение с должности первого помощника Зеленского

Бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что, несмотря на увольнение, остается в команде президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии "Бабелю".

"Независимо от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", — заявил Шефир.

Напомним, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника Сергея Шефира. Зеленский устроил "чистку" в СНБО и Офисе президента. Глава государства, в частности, уволил Алексея Данилова и двух заместителей руководителя ОП.

Президент также анонсировал продолжение кадровой "чистки".

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