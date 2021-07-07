Шесть месяцев после штурма Капитолия: Байден призвал демократов и республиканцев вместе преодолеть последствия

По мнению Байдена, эти события были не проявлением инакомыслия, а беспорядком.

Президент США Джо Байден заявили, что демократам и республиканцам необходимо совместно работать над восстановлением уважения к верховенству закона после штурма Капитолия 6 января.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Напомним, что дня беспорядков вокруг Конгресса прошло полгода.

По мнению Байдена, эти события были не проявлением инакомыслия, а беспорядком. "Это стало кризисом существования, проверкой того, сможет ли наша демократия выжить, стало печальным напоминаем того, что ничто в нашей демократии нельзя гарантировать", — говорится в тексте.

Глава Белого дома призвал продолжать работу по защите и отстаиванию демократии.

"Это требует от людей доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи, экстремизму, которые привели к этому нападению, а также определения того, что произошло, — считает Байден. - это требует от нас - демократов, республиканцев и независимых - совместной работы ради общего блага для восстановления порядочности, уважения к верховенству закона. Это побуждает наше правительство - законодательную и исполнительную ветвь - предпринять срочные шаги для защиты нашего фундаментального права голоса".

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Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрало, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

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