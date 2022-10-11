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Шестой "Рамштайн" и встреча НАТО в Брюсселе: что будут обсуждать

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Шестой "Рамштайн" и встреча НАТО в Брюсселе: что будут обсуждать

Фото: Associated Press

Глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отбудут в Брюссель.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны США, распространенном в понедельник, пишет Укринформ.

Встреча министров обороны стран-членов НАТО состоится 12-13 октября в штаб-квартире Североатлантического союза, в том числе с участием Финляндии и Швеции.

Также 12 октября пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате «Рамштайн».

В заседании примут участие главы оборонных ведомств и военачальники из почти 50 стран по всему миру. Они обсудят войну России против Украины, а также дальнейшую тесную координацию, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории.

Заседание "Раймштайна"

Ранее сообщалось, что во время заседания "Рамштайн" могут обсудить вступление Украины в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1294
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