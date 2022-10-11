Шестой "Рамштайн" и встреча НАТО в Брюсселе: что будут обсуждать

Глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отбудут в Брюссель.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны США, распространенном в понедельник, пишет Укринформ.
Встреча министров обороны стран-членов НАТО состоится 12-13 октября в штаб-квартире Североатлантического союза, в том числе с участием Финляндии и Швеции.
Также 12 октября пройдет заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате «Рамштайн».
В заседании примут участие главы оборонных ведомств и военачальники из почти 50 стран по всему миру. Они обсудят войну России против Украины, а также дальнейшую тесную координацию, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории.
Заседание "Раймштайна"
Ранее сообщалось, что во время заседания "Рамштайн" могут обсудить вступление Украины в НАТО.
Читайте также:
- "После террора РФ вывод только один": Кулеба оценил возможность переговоров с Россией
- Резников призвал признать Россию террористической страной: "Будьте смелыми"
- Украинская авиация нанесла 5 ударов по силам РФ: перечень потерь врага