Шевченко пытаются "выбить" из НБУ по политическим мотивам – политолог

Информационная кампания, начатая против главы Национального банка Кирилла Шевченко, создана искусственно и преследует политические цели.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Кирилл Сазонов.

"Читаю волну хейта, поднятого против Нацбанка и его главы, и не покидает ощущение дежа-вю. Когда в свое время Гонтарева начала чистку банков от прачечных, тогда олигархи и фигурки поменьше буквально взвыли. Сейчас, когда НБУ благополучно вывел экономику за ручку из коронакризиса и вплотную приблизился к чистке кредитных союзов и страховых компаний, которых на порядок больше, чем было банков при Гонтаревой, кто-то снова поднял информационную волну, сознательно направляя ее против Кирилла Шевченко, намереваясь выбить ключевую фигуру и в наведении порядка в финансовом секторе, и в переговорах с иностранными партнерами", - отмечает эксперт.

Сазонов уточнил, что публичную кампанию против главы НБУ ведет партия Демсокира, а те, кто стоят за ней, "руководствуются сугубо политическими мотивами – разрушить финансовую стабильность, чтобы на этом фоне дискредитировать действующую власть".

Политолог также указывает на публикацию в Financial Times, где говорится, что отставка Шевченко усложнит переговоры с МВФ, и напомнил, как после недавней отставки главы центробанка Турции лира рухнула на 17%.

"Шевченко достался самый сложный период коронакризиса. И то, что за все это время гривна оставалась в пределах 27 за доллар – спасибо Шевченко и выбранной им стратегии", - подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ писали, что Национальный банк усилит работу с Министерством финансов США по возвращению активов обанкротившихся банков.

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