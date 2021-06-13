Шкарлет: никаких возражений по поводу диссертации Кивы в МОН не поступало

Документы попали в Министерство образования и науки на экспертизу.

Министерство образования и науки Украины не получало никаких жалоб на нарушения в диссертации народного депутата Ильи Кивы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода".

"Документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов", — заметил.

Он добавил, что никаких возражений по поводу диссертации Кивы в Минобразования не поступало.

"Никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно", — добавил он.

В то же время журналист Даниил Мокрик заявил, что заявление о нарушениях было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.

Как сообщалось, скандальный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" и стал кандидатом наук по государственному управлению.

Во время защиты член комиссии спросил нардепа, какое содержание он вкладывает в понятие демократического евроинтегрированного государственного управленческого аппарата. На это Кива заявил, что даст ответ "в следующей нашей научной работе, которую будем обязательно вводить".

Событие возмутило преподавателя Украинского католического университета Александра Ябчанку, который решил сжечь свой диплом кандидата медицинских наук.

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