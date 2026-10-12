«Шлагбаум Корецкого»: общинам заблокировали платежи на более 300 млрд гривен — политолог

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Об этом написал политолог Сергей Наумович в Facebook, комментируя решение правительства приостановить часть платежей городов и общин.



«Объяснение максимально благородно и традиционно: „денег нет, война, надо экономить“. Мол, временно режем необязательные расходы. А теперь смотрим на реальные факты на местах», – отметил он.

По словам Наумовича, ограничения финансирования уже создают проблемы в разных регионах страны. В частности, в Нежине не может закупить лекарства для реанимации, а в Тернополе под угрозой срыва отопительный сезон. В Славутиче люди рискуют остаться без воды, а в Кировоградской области детей переводят на дистанционное обучение из-за отсутствия средств на горючее для школьных автобусов.

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Во Львове, по утверждению политолога, заблокированы платежи за газ, ремонт больниц и школ и восстановление домов после российских обстрелов. Также под угрозой оказались зарплаты водителей трамваев и дворников. В Стрые педагоги остались без зарплат, а в Ивано-Франковске общественный транспорт оказался на грани остановки.

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Наумович также сообщил о сокращении движения автобусов в Кропивницком и Каменце-Подольском, прекращении вывоза мусора в Жванецкой общине и проблемах с разбором завалов и восстановлением разрушенного жилья в Конотопе.

Кроме того, в Шепетовщине заблокирована подготовка пунктов несокрушимости, в Белой Церкви работники критической инфраструктуры не получают зарплат, а в Бердичеве коммунальщики рискуют остаться без горючего для уборки улиц. У Калуши, по словам политолога, нет возможности оплатить ремонт коммунальных сетей и подготовку к зиме.

Проблемы с финансированием базовых потребностей населения возникли и в Херсоне. В то же время, общины не могут воспользоваться даже средствами, предоставленными международными кредиторами, для восстановления.

«Лекарство, вода, тепло, транспорт, зарплаты, восстановление после обстрелов. И это лишь часть того, что уже попало в СМИ. А сколько подобных историй разворачивается прямо сейчас в небольших городах и общинах, не попадающих в заголовки новостей, страшно даже вообразить», — написал Наумович.

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Политолог обратил внимание, что, по имеющейся у него информации, на счетах Казначейства находится около 300 млрд грн, однако общины не могут получить средства для оплаты необходимых расходов.

«То есть деньги физически есть. Но городам их не дают», – отметил он.

Наумович задал вопрос о том, кто определяет, какие платежи местных бюджетов проводить, а какие блокировать, и по каким критериям принимаются такие решения.

«Возникает куча логических вопросов, а кто вообще дает команду, какой платеж „пропустить“, а какой „заблокировать“? По каким таким негласным критериям это определяется? Почему при 300 миллиардах в казне страну толкают в бытовой коллапс перед самой тяжелой зимой? – написал политолог.

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Информация об объеме средств на счетах Казначейства, причинах ограничения платежей и приведенных случаях в общинах требуют подтверждения со стороны правительства и Государственной казначейской службы.

Напомним, ранее журналист и эксперт Сергей Лямец заявил, что блокирование платежей местных бюджетов может являться не следствием нехватки средств, а попыткой установить ручной контроль над финансами общин. Он назвал этот механизм шлагбаумом, через который одни платежи пропускают, а другие блокируют по усмотрению чиновников.

«Схема, если их версия подтвердится, до банальности проста: есть условный шлагбаум, возле которого стоят руководитель правительства Сергей Корецкий и, по их словам, глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. Одни платежи пропускают, другие блокируют», – написал Лямец.

Он также предположил, что блокирование платежей может создавать коррупционные риски, если при их разблокировании кто-нибудь будет получать неправомерную выгоду. "А если за возможность разблокировать платежи кто-то получает неправомерную выгоду - это уже вопрос для правоохранителей", - подчеркнул журналист.

В то же время Лямец отметил, что не может подтвердить или опровергнуть существование такого механизма, и призвало правительство объяснить, кто принимает решение о блокировании платежей и по каким критериям. .

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