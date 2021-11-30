Шмигаль назвал стоящих за организацией госпереворота в Украине

Премьер считает, что "внешние силы" пытаются повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что за подготовкой государственного переворота в Украине "безусловно" стоит Россия.

Об этом глава правительства сказал в интервью Reuters.

"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях (совершить переворот, — Ред.)", — сказал Шмигаль. Отвечая на вопрос, стоит ли за этим Россия, он сказал: "Безусловно".

По его словам, стягивание российской армии на границе с Украиной является частью более широких усилий России, чтобы сломить стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", — сказал Шмигаль о России, не вдаваясь в детали. При этом он добавил, что украинская разведка обнаружила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы разжечь народное восстание и переворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", — подытожил премьер-министр.

Напомним, что на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. По его словам, разведка получила аудиозапись, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рената Ахметова в госперевороте.

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