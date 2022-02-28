Шмыгаль призвал премьера Грузии разрешить вылет добровольцев на помощь Украине

Глава правительства надеется, что его коллега проявит мужество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить вылететь из Грузии добровольцам, желающим отправиться на помощь государству в борьбе с российскими оккупантами.

Свой призыв Шмыгаль обнародовал в Сети в понедельник, 28 февраля.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы вылететь на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили проявит мужество и позволит вылет. Этого ждет Украина! Этого ждет Европа! StopRussia", – говорится в сообщении премьера.