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Шмыгаль призвал премьера Грузии разрешить вылет добровольцев на помощь Украине

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Шмыгаль призвал премьера Грузии разрешить вылет добровольцев на помощь Украине

Глава правительства надеется, что его коллега проявит мужество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить вылететь из Грузии добровольцам, желающим отправиться на помощь государству в борьбе с российскими оккупантами.

Свой призыв Шмыгаль обнародовал в Сети в понедельник, 28 февраля.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы вылететь на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили проявит мужество и позволит вылет. Этого ждет Украина! Этого ждет Европа! StopRussia", – говорится в сообщении премьера.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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