Шмигаль убежден, что обе партии в Конгрессе твердо настроены утвердить помощь Украине

На голосование будут выноситься четыре законопроекта, один из них касается Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что услышал заверения в Конгрессе США от лидеров обеих партий в том, что они твердо намерены проголосовать пакет, содержащий поддержку для Украины.

Об этом пишет Укринформ.

«Фактически все лидеры – и демократы, и республиканцы – с кем мы общались, еще раз подчеркнули свое твердое намерение проголосовать в субботу законопроекты в Палате представителей», — отметил Шмигаль, назвав встречи с законодателями плодотворными.

На голосование будут выноситься четыре законопроекта, один из них касается Украины. В нем прописаны конкретные суммы, однако решение об условиях, по которым будут выдаваться эти средства, будет принимать Администрация США.

«Важно, что закон будет предусматривать строчку поддержки Украины. По условиям мы договоримся, и они будут точно нетрудными и несложными для Украины на фоне полномасштабной агрессии. Мы действительно благодарны за такой подход», – отметил Премьер-министр.

При этом Шмигаль напомнил, что законопроект предусматривает также военную помощь в ожидаемых объемах.

Глава Правительства Украины также отметил, что в Сенате его заверили в намерениях поддержать законопроект без промедлений, как только поступит из Палаты представителей. А в Белом доме пообещали, что помощь будет немедленно выделена, как только закон будет подписан.

«Очень важный момент, что есть четвертый законопроект от спикера Джонсона, практически включающий условия так называемого Акта REPO о конфискации российских активов. Это тоже супер важный сигнал для всех наших партнеров, что даст нам стабильный источник для восстановления Украины в будущие годы», — добавил премьер.

Ранее мы писали, что после 5 месяцев споров и задержек в США могут проголосовать за помощь Украине.

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