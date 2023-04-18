Шмыгаль анонсировал старт восстановления Украины уже в 2023 году: сколько нужно денег

Премьер напомнил о подписанном меморандуме о поддержке привлечения инвестиций в Украину.

Восстановление Украины начнется уже в 2023 году и для соответствующих проектов на сегодняшний день государство нуждается в более чем 14 млрд дол.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 18 апреля.

Глава правительства проинформировал, что во время поездки в США был подписан меморандум с DFC и USAID о поддержке привлечения инвестиций в Украину для реализации приоритетных проектов восстановления и развития.

"Одна из ключевых тем обсуждения во время этого визита – план возобновления Украины. Такое возобновление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать 14,1 миллиарда долларов для соответствующих проектов", – рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 млрд дол. долгосрочной поддержки, обеспечивающей финансовую стабильность государства.

Добавим, Всемирный банк выделит Украине грант в размере 200 млн дол. для восстановления энергетической инфраструктуры

В конце марта Шмыгаль сообщал, что почти за год полномасштабной войны Россия нанесла Украине ущерб в 600-750 млрд дол.

Сколько миллиардов долларов нужно для восстановления Украины: сумма поражает

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