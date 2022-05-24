Шмыгаль анонсировал увеличение возможностей западной границы: грузоперевозки, пункты пропуска и европути

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что Украина готовится либерализовать с ЕС грузоперевозки, открыть новые пункты пропуска на границах и начать строительство европейских делезнодорожных путей.

Так, государство уже готовится подписать Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства 24 мая.

"Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки с Украиной. Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокирования наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы", – отметил премьер.

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Он также сообщил, что в этом направлении Украина активизировала и открытие новых пунктов пропуска. Уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.

"Амбициозный план — перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", — рассказал Шмыгаль.

"Кроме того, Украина начнет поэтапное строительство европейских путей, чтобы соединить нашу железную дорогу с европейской. Сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране", — анонсировал глава правительства.

Напомним, Шмигаль также сообщил, что благодаря тому, что Украина стала частью энергетического союза ЕС, она сможет экспортировать туда столько электроэнергии, чтобы Европа отказалась от потребления российского угля и уменьшила потребление газа.

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