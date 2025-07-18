Шмыгаль начал аудит по дронам: в понедельник представит результаты работы

Денис Шмыгаль / © Associated Press

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Глава Минобороны Денис Шмыгаль начал осуществлять аудит по договоренностям, требующих ускорения контрактования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже продолжается фактически аудит договоренностей, требующих ускоренного контракта. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины», — отметил президент.

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По его словам, также обсудили обеспечение дипстрайков — частоту наших ударов, приоритетные задачи.

«На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно, в ближайшие недели, и среднесрочно, через следующие шесть месяцев», — добавил Зеленский.

Напомним, назначенный Верховной Радой на должность министра обороны Украины Денис Шмгаль анонсировал осуществление аудита всех договоренностей с партнерами. Он считает возможным за полгода довести долю украинского оружия на фронте до 50%.

«В центре всей нашей работы — украинский воин, его жизнь, здоровье, защита. Наша задача — качественно обеспечить каждого и каждую — от амуниции до новейших технологий связи, от своевременных выплат — до медицинской поддержки», — сказал он.

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Зеленский заявил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами по обороне.