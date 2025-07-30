Шмыгаль назвал свои задачи на должности министра обороны: 5 основных пунктов

Денис Шмыгаль / © Associated Press

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Денис Шмыгаль назвал свои задачи на должности министра обороны, которые ему поставил президент Зеленский.

Об этом он сказал в интервью BBC-Украина.

Шмыгаль рассказал, что получил ряд задач от президента публично. Есть задачи внутренние и есть закрытая часть.

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Первая задача

Шмыгаль напомнил, что Украина заключила 28 соглашений по безопасности. Сейчас продолжается аудит международных договоренностей по этим соглашениям и по договоренностям на всех «Рамштайнах», которые были.

«Соответственно, смотрим, что у нас есть с точки зрения оружия, международной военной помощи и средств на этот и на следующий год. Это основной элемент», — сказал глава Минобороны.

Вторая задача

По словам Министра, сейчас он формирует концепцию механизма привлечения средств, ресурсов и оружия в пределах 5% вклада в НАТО от наших партнеров. Задача — привлечение международного финансирования и помощь по безопасности.

Третья задача

Публичная задача от президента Зеленского: увеличить до 50% производство собственного оружия — от дронов-перехватчиков до артиллерии и бронированных автомобилей.

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«Здесь очень важно понимать, что на закупку оружия Украина тратит собственные средства, заложенные в бюджете на сектор безопасности и обороны, это порядка 700 миллиардов гривен. Дополнительно мы приблизили еще порядка 300 млрд, то есть почти триллион», — говорит Шмыгаль.

По его данным, сейчас около 40% вооружения закупается у украинских производителей. Зеленский поставил задачу увеличить к концу года на 10% объем заказов.

Четвертое задание — запуск Defence City

Defence City — новая экосистема для оборонных технологий, говорит Шмыгаль. По его словам, это будет один из элементов, который позволит масштабировать украинское производство и на более 50%, особенно в сотрудничестве с нашими партнерами.

Создание совместных предприятий за пределами Украины

Шмыгаль пояснил, что заводы ВПК на территории союзников не будут подвергаться угрозе уничтожения ракетами или дронами, а произведенная продукция будет передаваться Вооруженным силам Украины полностью или в каком-то максимальном проценте.

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«Мы можем говорить о том, что, например, 80% производимого передается Украине, 20% ставится на склады страны расположения предприятия. Это может быть такой договоренностью win-win», — пояснил он.

Ранее Денис Шмыгаль сказал, что мобилизация продолжается по плану и «на 90% происходит абсолютно нормально».