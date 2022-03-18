Шмыгаль обсудил с премьером Франции санкции против России, отмену виз для россиян и остановку бизнеса

Шмыгаль обсудил с премьером Франции санкции против России, отмену виз для россиян и остановку бизнеса

Глава украинского правительства призывал своего французского коллегу рассмотреть возможность введения санкций против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел 18 марта телефонный разговор с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, в котором призвал государство "еще ниже опустить железный занавес над Россией".

Об этом глава украинского правительства сообщил в Сети.

"Обсудили введение более жестких санкций против России за ее варварскую войну в центре Европы", – говорится в сообщении.

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Шмыгаль также заявил, что Украина призывает Францию остановить доступ к европейским портам для российских кораблей, а также для всех судов под российским флагом. В призыве – также прекратить функционирование российско-французской торгово-промышленной палаты в Москве и призвать французские компании и профсоюзы остановить коммерческую коллаборационистскую деятельность в РФ.

"Большой французский бизнес должен перестать поддерживать убийство Российской Федерацией мирных украинцев", — подчеркнул украинский премьер.

Украина также настаивает на отмене действующих шенгенских виз, выданных Францией гражданам России, находящимся на территории Франции, а также на прекращении выдачи виз посольством государства в РФ.

Шмыгаль призывал своего французского коллегу рассмотреть возможность введения санкций на национальном уровне против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму, предусматривающих замораживание их активов.

"Также попросил провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и транспортных средств класса люкс, которые могут принадлежать российским лицам, входящим в европейские санкционные списки", — отметил глава украинского правительства.

В то же время Шмигаль поблагодарил Францию за дипломатические усилия ради мира, гуманитарную помощь и поддержку временно покинувших страну граждан.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который был направлен на усиление защиты Украины и координацию общих шагов к миру.