Шмыгаль объявил после встречи с Фицо, будет ли транзит российского газа

Украинский премьер призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство не будет продолжать газовое транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия.

Об этом Шмыгаль сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава украинского правительства подчеркнул, что стратегическая цель государства – наложить санкции "на российскую газовую молекулу", избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну.

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Шмыгаль призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России.

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", — отметил премьер.

Он добавил, что Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической Хартии.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет продолжать соглашение с Россией о транзите газа по своей территории. Это означает, что после 31 декабря 2024 года Украина прекратит транзит российского газа в Европу.

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