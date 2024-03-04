Шмыгаль объявил, продолжит ли Украина транзит газа из РФ

Украина готова рассмотреть варианты транзита газа из РФ, если в нем будут заинтересованы европейские партнеры.

Украина не планирует переговоры с Россией о продлении контракта на транзит газа в Европу после завершения срока действия в конце 2024 года. Однако государство готово рассмотреть варианты транзита, если в нем будут заинтересованы европейские партнеры.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта.

"Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором относительно транзита газа", — заверил глава украинского правительства.

В то же время он в этом контексте указал, что у государства были неоднократные переговоры на европейских площадках с тамошними лидерами на базе Еврокомиссии.

"Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, так как и делали это до сих пор ответственно перед европейскими партнерами. Здесь инициатива на стороне ЕС, на стороне наших европейских партнеров", – рассказал Шмыгаль.

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Премьер проинформировал, что существуют варианты использования украинской газотранспортной системы и при отсутствии транзита газа из РФ.

"Если – нет, мы будем использовать нашу ГТС для наших целей, у нас есть план Б, система не пропадет, она нужна для нашего государства, и мы имеем другие возможности, как ее использовать, в том числе и для транзита, безусловно", – сообщил глава правительства.

Напомним, в середине февраля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что ЕС не видит необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС не заинтересован в дальнейшем транзите российского газа по территории Украины

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