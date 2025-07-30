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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Шмыгаль откровенно рассказал об отношениях в правительстве

Экс-глава правительства, который с недавних пор возглавляет Минобороны, заверил, что в Кабмине никогда не было персональных противостояний.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль / © Associated Press

Бывший премьер-министр, а с недавних пор министр обороны Денис Шмыгаль признался, что в то время, когда он возглавлял правительство, у него возникали «определенные дискуссии», которые не всегда были простыми.

Об этом он сказал в интервью ВВС

«Когда работаешь в политике, всегда могут возникать определенные дискуссии. Они не всегда простые, но это рабочие моменты», — сказал экс-премьер.

При этом Шмыгаль добавил, что никогда не позволял себе переходить на какие-то личные вещи или личные конфликты.

«Если есть рабочие вопросы, за которые надо потягаться с кем-то интеллектуально или профессионально — конечно, это происходит. Это нормально, это правильно, потому что в таких дискуссиях рождается наиболее качественное решение и минимизируются ошибки», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что в правительстве никогда не было персональных противостояний или конфликтов.

Напомним, 15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности главы правительства.

17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны.

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