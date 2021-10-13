Шмыгаль отправился в Швецию с рабочим визитом: посетит Мальме и примет участие в форуме

Шмыгаль отправился в Швецию с рабочим визитом: посетит Мальме и примет участие в форуме

Заседание Кабмина сегодня не состоится.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 октября, с рабочим визитом отправился в Швецию. Глава правительства посетит город Мальме на юге страны.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"В рамках визита премьер-министр Украины примет участие в Международном форуме памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом", — говорится в сообщении.

Также планируются встречи Дениса Шмыгаля со своим шведским коллегой Стефаном Левеном, а также премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас и премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегера.

Напомним:

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг заявил, что противостоя военной агрессии РФ, Украина защищает безопасность всех европейских наций. Швеция поддерживает территориальную целостность Украины.

Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Также специально к 30-летию Независимости Украины Швеция передала оригинал Конституции Пилипа Орлика и серебрянную Булаву, которая по легенде принадлежала Орлику и Мазепе. Уникальные экспонаты хранятся в государственном архиве страны последние триста лет. Увидеть их воочию можно будет в Софии Киевской до 14 ноября.

Новости Украины: Конституцию Пилипа Орлика все желающие смогут увидеть в Софии Киевской

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