Шмыгаль ответил, будут ли старые месторождения полезных ископаемых входить в соглашение с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил что старые месторождения, существующие лицензии и рента не будут включены в соглашение с США по полезным ископаемым.

Об этом глава правительства рассказал в эфире телемарафона.

"Уже существующие месторождения, объекты, лицензии, рента не подлежат обсуждению при создании этого фонда (инвестиционного — Ред.). Мы говорим только о будущих лицензиях, будущих разработках. Инфраструктура, которая используется для транспортировки или логистики, может использоваться и существующая, вероятно, но это будет уже оговорено в будущем соглашении об инвестиционном фонде, которое, кстати, мы должны начать разрабатывать совместно с правительством США немедленно после подписания вот этого предварительного соглашения", — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что готовящееся сейчас соглашение будет носить предварительный характер.

"То есть это соглашение носит предварительный характер. Перед тем, как мы начнем очень конкретно, с привлечением уже международных юристов, с так глубоко прорабатывать соглашение собственно о создании вот этого фонда", — отметил Шмыгаль.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Раскрыто детали соглашения из США по ископаемому.

Напомним, Шмыгаль рассказал, как на соглашение об ископаемых из США отреагировали в ЕС.

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