Шмыгаль ответил, примет ли Украина войска НАТО

Шмыгаль отметил, что сейчас Украина просит у партнеров военную технику.

Украина будет благодарна и рада откреплению со стороны войск НАТО, если придет время.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает телеканал CBC News.

Шмыгаль ответил на вопрос о том, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, что недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Так, премьер сказал, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока Украина просит у партнеров военную технику.

"Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады", – сказал глава украинского правительства.

Напомним, накануне Макрон заявил, что если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

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