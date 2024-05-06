Шмыгаль ответил, примет ли Украина войска НАТО

Шмыгаль отметил, что сейчас Украина просит у партнеров военную технику.
Украина будет благодарна и рада откреплению со стороны войск НАТО, если придет время.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает телеканал CBC News.
Шмыгаль ответил на вопрос о том, примет ли Украина дополнительные войска из стран НАТО, что недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Так, премьер сказал, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока Украина просит у партнеров военную технику.
"Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады", – сказал глава украинского правительства.
Напомним, накануне Макрон заявил, что если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.
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