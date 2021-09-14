Шмыгаль поддержал идею введения двойного гражданства в Украине: Это признак цивилизованных стран

По словам премьера, во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это обычная норма.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине.

Об этом во вторник, 14 сентября, он сказал во время пресс-конференции.

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"Выскажу личное мнение. Двойное гражданство — признак многих цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это обычная норма", — подчеркнул он, добавив, что для него недопустимо двойное гражданство со страной-агрессором.

Также Шмыгаль напомнил, что огромное количество украинцев живет за границей.

"Это миллионы или десятки миллионов людей украинского происхождения. Многие из них хотели бы иметь паспорт украинца. Почему нет? Почему гражданин Канады не может иметь гражданство Украины, если это прозрачно и законно? Это люди, которые смогут принимать поддерживать Украину, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. Поэтому моя позиция, что двойное гражданство конечно должно быть. Это усилит нас ", — резюмировал глава правительства.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос".

для украинцев, которые живут за пределами Родины, хотя сейчас это "сложный вопрос". СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве . По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства.

. По словам Алексея Данилова, вопрос двойного гражданства является крайне важным для государства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине вскоре могут разрешить двойное гражданство со странами ЕС. В то же время будет установлен ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

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