Шмыгаль показал Бучу фон дер Ляйен и Боррелю: "Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении виновных к ответственности"

Шмыгаль показал Бучу фон дер Ляйен и Боррелю: "Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении виновных к ответственности"

Президент Еврокомиссии отметила, что в Буче они увидели ужасное лицо российской войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство рассчитывает на поддержку Евросоюза в привлечении всех виновных в военных преступлениях в Буче к международной уголовной ответственности.

Об этом глава правительства заявил после посещения 8 апреля Бучи вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером, сообщает Правительственный портал.

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Высокопоставленные должностные лица ЕС и глава правительства Словакии увидели последствия преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации Бучи.

"Сегодня раскрыта первая братская могила. Прокуратура, правоохранительные органы проводят идентификацию. По словам городского главы, на данный момент идентифицировано более 160 погибших людей. Практически все, кто в первой могиле, – с пулевыми ранениями. То есть они были убиты российскими агрессорами и соответственно похоронены в этой братской могиле", – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что военные преступления и преступления против человечества в Буче и других городах Украины требуют немедленных действий международного сообщества: "Рассчитываем на поддержку ЕС в привлечении всех виновных к международной уголовной ответственности".

Президент Еврокомиссии отметила, что в Буче они увидели ужасное лицо российской войны.

"Мы увидели беззастенчивый, безоговорочный ужас, что сеют российские войска везде, где они появляются. Мы видим, что здесь граница демократической Европы, которую защищают украинские воины", — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что вместе с коллегами они приехали в Бучу, чтобы выразить свою солидарность и показать, что Европа и мир стоят на стороне Украины и в дальнейшем будут поддерживать государство.

Напомним, во время визита в Киев глава Еврокомиссии сообщила, что заявку Украины о вступлении в ЕС подадут в Европейский Совет этим летом.

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