Шмыгаль полетел в Канаду: будет подписывать важные двусторонние документы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочим визитом в Канаде. После этого глава правительства улетит в США.

Денис Шмыгаль на этой неделе улетел в Канаду с официальным визитом. Там глава украинского правительства встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Кристиной Фриланд.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"По итогам встречи с Премьер-министром Канады планируется подписание двусторонних документов", – добавили в Кабмине.

Кроме того, на этой неделе глава правительства Украины Денис Шмыгаль посетит США для участия в ежегодном форуме Spring Meetings.

"В Вашингтоне Денис Шмыгаль проведет встречу с Министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, Министром торговли США Джиной Раймондо, Министром финансов Джанет Еллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и др." — сообщили в Кабмине.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что во время войны с Россией Украина может рассчитывать на непреклонную поддержку Канады и США.

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